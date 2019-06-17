吵架出「鎖頸功」致同事受傷 按摩師判賠82萬

2019-06-17 13:40

〔記者王定傳／新北報導〕張姓按摩師於2016年間，與陳姓同事因排班搶客起口角，竟使出「鎖頸功」，以右手臂環繞同事頸部，用力把他拉到店外，不料，此舉竟導致同事右側頸椎動脈剝離、蜘蛛膜下腔出血及腦室出血，衍生水腦與癲癇後遺症；被害者提出求償，新北地院審理後判張男賠償82萬餘元，可上訴。

本案發生於2016年4月7日晚間11時許，張男使出鎖頸功把同事拉到店外理論，同事當晚就感到身體不適，提早2小時下班，隔日雖有上班卻突然昏倒，被送往醫院治療，住院20天才出院，至今仍有後遺症。

張男辯稱，當時根本沒有很用力，兩者欠缺因果關係，一審法院認為，張男明知頸部有頸椎動脈等重要血管，用以輸送血液進出腦部，若以手臂環繞並施力，可能導致頸椎動脈等器官受創，依過失傷害罪判刑2個月，二審高院則認為，張男以強暴方式，把被害者強拉至館外並造成受傷，改依強制罪判刑3月。

被害者提出求償，張男仍堅稱他當時僅輕輕架脖子，並沒有很用力、時間很短暫，不可能造成如此傷勢，更何況對方是在23小時才發生暈倒，兩者並無直接因果關係，且陳男曾患有動脈瘤，亦可能造成右側頸椎動脈剝離等傷害。

不過，法官審理認為，張男在二審判決後，其訴訟代理人到庭就二審判決書所認定事實理由表示無意見，且高院也曾函詢醫院，醫院回覆所附資料無法判別陳男是否曾有動脈瘤等語，判定被害者傷勢與張男強制施暴行為有關，判賠醫療費、工作損失、精神慰撫金共82萬餘元，可上訴。

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