女子高中甫畢業騎機車摔倒亡 警疑肇事逃逸

2019-06-17 13:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮泰田里苗45線與鎮安三路口，昨晚發生機車女騎士倒地受傷，地上滿是血跡，消防隊將鄧姓女子送醫急救仍告不治，當場並未有其他車輛，警方及家屬調閱路口監視器，發現在路口疑與一輛小客車發生擦撞，懷疑肇事逃逸，警方已查出駕駛身分，將通知他到案釐清車禍發生原因。

據了解，女騎士騎機車為由東往西行駛，當行經苗45線與鎮安三路口時摔倒在地，現場無生命跡象，路過民眾見狀，立即報警處理。苑裡消防分隊據報趕抵，立即進行CPR，隨即將女騎士送醫急救，惟傷重宣告不治。 轄區警方趕抵，現場並未發現有肇事車輛，漏夜調閱周邊路段監視器，調查是否為車禍肇事逃逸。

警方及家屬調閱路口監視器，發現一輛自小客車從鎮安三路駛出，鄧女騎機車經過時，雙方疑似有擦撞，致鄧女倒地受傷，頸椎骨折，當場無生命跡象，送醫仍告不治。

據指出，鄧女剛從高中畢業，考上機車駕照不久，家人因而買了一輛全新機車給她，沒想到發生意外，親友哀痛不已。

家屬對疑似肇事車輛，未留現場，相當不滿，懷疑是否酒駕，要求警方追究相關責任。通霄警方依監視器「以車追人」，已鎖定駕車男子身分，惟男子家人也不知其動向，警方將傳訊他到案說明，釐清車禍發生經過。

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