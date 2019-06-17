2歲童抱跳跳虎迷路 「臨時奶爸」這樣做

2019-06-17 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名2歲女童走失被民眾發現報警，員警趕抵只見女童抱著一隻與她身高差不多的跳跳虎玩偶，神情緊張的站在路旁，暖警見狀化身臨時奶爸，先買一瓶養樂多安撫女童不安情緒，接著一把抱起女童四處協尋未果帶回警所，最後終於聯繫上女童雙親，見女兒這才鬆了一口氣，虛驚一場。

台中市第五分局北屯派出所日前接獲報案，東山路上一處弄巷內有女童走失，警員張文厚、曾俊榕及黃啟賓趕往，熱心民眾向員警說，女童獨自一人抱著與其身形差不多的跳跳虎站在路邊，身邊無家長陪伴，擔心會發生危險，才報案請警方協助。

因女童僅2歲多尚無法清楚表達，員警先買了一瓶養樂多給女童安撫不安情緒，接著抱起女童到周邊及大樓逐一詢問，還請里長協助廣播，惟探詢了大街小巷均無人認識女童決定先帶返所休息後，積極調閱監視器查詢女童身分，女童父親也剛好到其他警所報案協尋。

此時110報案系統傳來有家長報案女兒失蹤，員警趕緊回報順利聯繫到女童父親，而女童在員警陪同下，也十分乖巧地坐在椅子不吵不鬧，等著爸爸媽媽來接她；沒多久小女童父母親神情緊張跑來派出所，經警方確認後帶回。

女童父親表示，老婆與兒子女兒在大樓公共空間玩耍，一不注意女兒就走出大樓不知去向，他們在住家附近四處尋找，沒想到女兒走已經走那麼遠，接到員警電話頓時鬆了一口氣，還好有熱心員警積極協助，非常感謝。

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