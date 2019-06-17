油庫施工不慎冒煙 消防局急速救火

2019-06-17 13:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台灣中油位於基隆市七堵區的石門油庫，中午傳出大型油槽冒出白煙，基隆市消防局獲報後不敢大意，立刻派遣4個分隊9車25人前往救援。所幸，冒煙地點是一處廢棄油槽，疑因施工不慎冒出白煙。消防隊員立刻搭乘雲梯車從上方灌水幫油槽降溫，以免發生危險。

基隆市消防局派出百福、七堵、暖暖、安樂四個分隊前往查看，趕到現場時，發現油槽冒出白煙，初步詢問廠區人員，對方表示油槽內暫無儲存油品，疑似現場施工不慎才引發火煙。消防局現已派出火災調查人員前往現場採證，釐清起火原因。

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