守護苗栗治安 竹南派出所長張志欽獲頒全國模範警察

2019-06-17 13:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣警局竹南分局竹南派出所長張志欽，從警29年經歷大小案件，總身先士卒衝第一線，除了曾與持槍歹徒對峙，就連休假時載著妻小旅遊，路見竊賊仍奮勇追緝，守護苗栗治安不遺餘力，不僅連5年考績獲甲等，今年更獲選警政署全國模範警察，為縣內唯一一人，優異表現及無私付出獲得肯定，也讓同仁同感驕傲。

50歲的張志欽年輕時與同學一起投身警界，從基層一步一步爬起，過去曾在查緝槍毒案件時，歹徒人數眾多且持有火力，同仁們在圍堵時遭槍擊受傷，張志欽仍不顧危險奮勇逮人；前年率隊進電子遊藝場盤查通緝犯時，也遭遇對方猛然掏槍，他一心掛念同仁安危，奮不顧身奪槍，避免造成傷亡。

張志欽說，因工作危險性高，執行勤務時為怕家人擔心，都盡量避免讓妻小知道，但仍不免負傷回家，令家人十分心疼；而他也曾休假時載著妻小外出，但路上見到竊賊、通緝犯時仍心繫治安，一路追蹤並通知警網合力逮人，家人們雖然擔心他的安危，但仍能體諒並全力支持。

張志欽表示，從警多年都是身先士卒，即便現在擔任主管職，但每次出勤一定都與同仁們衝第一線，並以同仁安危為第一要務，去年擔任竹南所長期間就查獲2件槍砲案、3件販賣持有毒品案、40名毒蟲、9件竊盜案、12件公共危險案、逮捕15名通緝犯，績效卓著，堪稱守護竹南人民的最大英雄。

竹南分局長張文川說，張志欽能獲警政署模範警察殊榮實在是實至名歸，過去不論在肅清犯罪、為民服務等足堪稱苗栗縣警察的楷模，也期望他的優秀表現能激勵同仁士氣，為守護苗栗治安貢獻更大心力。

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