欠71萬月息5萬 勒斃債主棄屍山谷判16年定讞

2019-06-17 11:47

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣58歲男子吳進毅，積欠邱姓友人71萬多元，要負擔每月5萬元利息，不堪邱男逼債，去年1月30日以紅色細布條勒斃邱男，棄屍員山鄉山谷，犯案後2天自首；一、二審皆認定合自首，依殺人、遺棄屍體罪，將他判刑16年、褫奪公權6年，最高法院今仍駁回上訴，全案確定。

吳男從事碗盤生意，供稱他積欠65歲邱男71萬5000元，邱男不斷向他討債，還曾拿農藥到他家威脅「不還錢就一起喝農藥自殺」，他每月要付的利息就高達5萬元，他被逼急而起意殺人。

判決指出，去年1月30日上午9點，吳男佯稱要還錢，約邱男在宜蘭市東港路碰面，吳男開小貨車、邱男開轎車會合，兩人在巷弄談判時就已起爭執，吳男騙邱男說要帶他去向哥哥拿錢，上邱男轎車後座，突然拿出布繩勒住邱男脖子絞殺長達10分鐘，確認對方死亡後才鬆手。

吳進毅再戴上棉質手套，將邱男屍體拖置到後座，開著邱男的車子運載屍體到員山鄉長嶺路段，推落山坡棄置山谷，隨後將作案車輛停在壯圍鄉國道5號旁，丟棄手套及鑰匙逃逸。

邱男的陳姓同居人聯絡不上男友，找上吳進毅，吳男謊稱他還錢後，邱男就離去了；陳女報警協尋，吳男得知後，隔天跟著陳女赴警局聲稱幫忙找人，警方細聊後發現陳男講話內容顛三倒四；吳男離開警局後，自覺說詞漏洞百出，可能已被警方鎖定，2月1日清晨5點到派出所自首，坦承殺人棄屍。

一審宜蘭地院認為吳男因積欠邱男71萬5千元債務，邱男要求他清償全部欠款，吳男竟持布繩強力勒住頸部以致室息死亡，手段兇殘，並棄屍任令遺體曝曬雨淋，2天後才自首；考量他符合自首要件，且到案後坦承犯行、尚知悔悟，不過未與被害人家屬達成和解取得原諒，殺人罪判刑14年8個月，遺棄屍體罪判1年半，合併應執16年，褫奪公權6年。

二審駁回上訴，維持原判；最高法院今仍駁回上訴，判關16年定讞。

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