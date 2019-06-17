天龍三溫暖泊車男眉心中槍身亡 起因竟是酒客盧小小

2019-06-17 09:50

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市天龍三溫暖工作、負責泊車的62歲黃姓員工，昨深夜遭51歲黃姓嫌犯持手槍近距離槍擊眉心，子彈貫穿腦部，黃男急救後傷重不治。警方追查，槍擊起因是黃嫌喝醉搭計程車想來洗三溫暖，黃男見他酒醉好心上前攙扶，未料他竟認為黃男對他「動手動腳」，趁黃男打電話找其他員工幫忙時痛下殺手。

檢警調查，昨深夜10點40分左右，51歲黃姓嫌犯自台北市文山區搭計程車，抵達重慶北路上的天龍三溫暖，他下車時滿身酒氣，在三溫暖門口負責泊車的黃姓員工好心上前攙扶；未料，黃嫌疑因喝醉、神智不清，誤認黃男要攻擊他，氣得破口大罵還推人，兩人在店門口吵了起來。

黃男見黃嫌酒醉失控，正要打電話通知其他員工前來幫忙之際，黃嫌忽然從隨身包包內拿出槍枝，近距離朝黃男眉心處開槍，黃男當場倒地、血流不止。

黃嫌犯案後又疑因不勝酒力，胡亂對空又開了一槍，再企圖跑到對街想攔計程車離去，這時三溫暖員工見狀，一擁而上追捕黃嫌；黃嫌疑似想開槍嚇阻，彈槍枝卡彈無法擊發，黃嫌被眾人壓制在地，轄區警方隨即也趕到現場將他逮捕，並查獲手槍1枝與子彈9顆、彈殼1顆。

據了解，黃嫌與黃男沒有過節，也沒與店家結怨，他疑似因喝酒醉神智不清才胡亂開槍。黃嫌被捕時已爛醉，酒測值高達1.1毫克，整晚在警局內無法正常交談；員警只好先讓他休息，待他今天清醒後再進一步製作筆錄釐清細節。

台北市消防局昨天深夜10點45分接獲報案，指稱重慶北路天龍三溫暖門口有人受傷，救護人員趕到現場，將黃男送醫；救護人員發現他眉心與後腦被子彈擊中且貫穿，頭部受創嚴重。黃男到院前失去呼吸心跳，經急救1個多小時，但仍在今天凌晨0時許宣告不治。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法