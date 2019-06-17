條子喬裝買家釣出精障藥頭 法官判緩刑 、先治療

2019-06-17 09:36

〔記者黃建華／高雄報導〕吸毒導致有幻聽、妄想症的洪姓男子，去年在通訊軟體刊登暗示販賣安毒訊息的貼圖，被員警網路巡邏發現，喬裝買家「釣」出逮捕，法院審理時，認為雙方買賣安毒金額僅2千元，僅將洪男依販賣二級毒品未遂罪判刑1年10月，且考量他因吸安毒誘發精神方面疾病，宣告緩刑5年，緩刑期間應就醫治療。可上訴。

判決指出，洪姓男子因施用安非他命誘發幻聽及妄想等症狀，去年8 月16日，使用行動電話上網在通訊軟體Grindr刊登「Hi執本舖28」、「執本舖需請內洽」等暗示販賣安非他命之廣告訊息（網路販毒術語「執」 、「菸」均指安非他命；「本舖」指販售商），供買家聯繫以販毒營利。經林姓員警執行網路巡邏時發現，喬裝買家，透過Grindr與洪男聯繫，同年 8 月22下午6 時8 分許，假意向洪男購買2000 元安非他命，約出洪男至某大賣場1 樓廁所交付毒品收取價金之際，由另名喬裝買家之潘姓員警將洪男逮捕，扣得現場交易之現金2000 元（發還員警）、安非他命2 包（淨重分別為0.371 公克、0.377 公克）。

案經警方送辦，洪男因此被檢方依販賣二級毒品未遂罪起訴。

法院審理認為，洪男販賣未遂的安毒數量、金額，情節輕微，但販賣二級毒品罪之法定本刑為「無期徒刑或7 年以上有期徒刑」，刑度甚重，縱使依未遂犯規定減輕，最低本刑仍為有期徒刑3 年6 月，顯然「情輕法重」，因此依刑法 59條規定酌減其刑。

合議庭因此僅將洪男依販賣二級毒品未遂罪判刑1年10月，且考量洪男因吸安毒誘發精神方面疾病，宣告緩刑5年，緩刑期間保護管束應就醫治療。可上訴。

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