轎車線路「秀逗」 揪出2公尺搞鬼「蛇」

2019-06-17 07:31

〔記者謝介裕／南投報導〕「臭青母」亂入事件又一樁﹗

最近有位民眾發現自己每天上下班代步的轎車，開起來疑似有線路「秀逗」現象，有時車子要費一番功夫才能發動，有時遇雨時偏偏雨刷不會動，令人備感困擾，便將車子開到修車廠檢查，結果竟在引擎蓋下方驚見「蛇蹤」，修車廠人員找來工具將部分零件拆除，終於將1條長約2公尺的臭青母又拖又拉的揪出來，也才確定車子線路接觸不良的原因，並非車體本身問題，而是「蛇」搞的鬼﹗

該影片被ｐｏ上網後，引發網友熱議，莫不認為車主夠機警，否則，一旦在公路行駛過程中，該蛇若從冷氣孔等處竄出，後果恐怕難以想像。

南投縣消防局說，臭青母學名「王錦蛇」，是1種無毒且個體較大的蛇類，成蛇體長多半在2公尺左右，遇到驚嚇時會從肛門腺分泌出帶有臭味的液體來嚇跑敵人，坊間民眾才以「臭青母」稱之。

消防人員進一步表示，隨著梅雨季到來，天氣陰晴不定又濕熱，以致蛇類闖入民宅意外也迭傳，但造成車子電線路短情況，可說是少之又少，並強調，去年7月起，縣內捕蜂業務雖已委外辦理，但捉蛇方面因講究時效性，且比蜂更具立即性危險，所以仍由消防局負責。

不過，蛇類捕獲後的暫置場所、野放等後續工作，以及消防人員所須捉蛇器材、裝備等相關經費，則由縣府農業處協助提供，雙方藉此「分工合作」模式，善盡守護民眾居家安全職責。

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