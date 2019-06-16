國道3號快官段5車連環撞 輪胎都飛出 11人受傷送醫

國道3號彰化路段今晚驚傳5車連環追撞，造成11人受傷送醫，現場一片狼藉。（翻攝臉書《職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》 ）

2019-06-16 23:40

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號彰化市快官北上路段今晚驚傳5輛車連環追撞事故，由於5輛車分佔多個車道，國道警趕抵現場時一度將北上車道全線封閉，現場5輛大小車輛分別受到程度不一的毀損，甚至有輪胎被撞到飛出，現場則有11人受傷，其中還有1名10歲的小孩，分別送往彰化與台中的醫院治療，所幸都只受輕傷，事故發生原因與肇事責任由國道七隊調查釐清中。

這起連環追撞事故發生在今晚10時許，國道3號北上204.5公里彰化市快官路段傳出多輛車連環追撞，其中包括大貨車、休旅車與轎車，總共5輛大小車連環追撞，有休旅車車頭幾乎被撞到不見，另有轎車輪胎被撞到飛出，事故現場一片狼藉，事故發生後，現場有11名男女乘客受傷待援，其中還有1名年約10歲的小孩，所幸都只受到輕傷。

包括彰化縣、台中市消防局都在據報後派員趕往現場，將11人分別送往彰化、台中地區的醫院治療，國道七隊警方現場指揮交通，後方出現大塞車，工程人員則清除路面油漬、零件與碎片。事故現場在將近11時清除完畢，事故發生原因與肇事責任由國道警方釐清中。

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