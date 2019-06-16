痴情火山孝子 追到專勤隊想娶被逮越南陪酒妹

2019-06-16 08:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊會同嘉義縣警察局水上分局，前晚在嘉義縣一處歌友會查獲「小紅」等6名越南籍女子非打打工坐檯，越籍女子平均年僅22歲，個個身材火辣，年近60歲的男子客人「阿俊」愛慕「小紅」，得知她們被帶走，竟追到專勤隊關心，表達要離婚娶小紅，專勤隊人員不斷勸告可能受騙，他還是留下1萬元才走。

嘉義縣專勤隊人員獲報有歌友會非法僱用觀光來台灣的越南籍女子，前晚前往追查，查察人員剛踏入該歌友會大門時，6名越南籍女子立即衝出包廂向後門逃竄，查察人員在後門佈署，全數查獲。

越南籍女子個個濃妝艷抹，身材姣好，穿著火辣，最年輕的僅19歲，專勤隊員帶回後，隨即有數名酒客到專勤隊關心案件，專勤隊人員不厭其煩勸導酒客別衝動受騙；而「 阿俊」到場後非常關心小紅，說要離婚後娶小紅，要幫忙付機票錢，專勤隊員不斷勸告，歡場上甜言蜜語多，可能受騙，但「阿俊」雖然得知可能受騙，仍不死心，最後留下1萬元才走。

移民署提醒民眾，切勿聘僱或媒介外來人口從事與許可目的不符的活動或工作，否則觸法遭受重罰，另移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」即將於今年6月30日截止，主動投案者可減免罰鍰及縮短再次來臺管制期間，但專案結束後，將從重處罰，再次呼籲逾期滯臺的外來人口儘速向移民署各縣市專勤隊投案，可撥打免付費專線：0800-024-881或向嘉義縣專勤隊（電話：05-3625162）諮詢。

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