6/15 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落南澳

2019-06-15 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月15日）開獎的第108000143期今彩539，頭獎開出1注，由宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段359號的「六億彩券行」開出；第108000143期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000143期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、09、11、13、16、17、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共283注中獎，每注可得500元；肆獎共3157注中獎，每注可得100元。

第108000143期今彩539中獎號碼為「03、09、17、20、23」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共5632注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1278注中獎，每注可得50元。

第108000143期39樂合彩中獎號碼為「03、09、17、20、23」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共100注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3893注中獎，每注可得1125元。

第108000143期3星彩中獎號碼為「894」，正彩共8注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000143期4星彩中獎號碼為「6443」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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