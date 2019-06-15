果菜市場打黑工 屏東專勤隊逮5逃逸越籍移工

2019-06-15 22:17

〔記者李立法／屏東報導〕5名逃逸越籍移工躲在果菜市場打黑工，移民署屏東專勤隊今晨採取突擊行動，前後包抄，讓拔腿就跑的逃逸移工無處可逃，全數被逮，2名僱主為了省錢非法僱用逃逸移工整理搬運果菜，最高將被處以75萬元罰款，得不償失。

屏東專勤隊接獲線報，指麟洛及內埔地區果菜市場內有逃逸移工受僱打黑工，今天清晨天一亮便動員人力前往市場包抄，非法打工的3男2女越籍逃逸移工一見到專勤隊員，嚇得拔腿就跑，卻無處可逃，只好乖乖就逮，全部送往收容所將予以遣返，非法僱用他們的2名台灣僱主則依違反就服法送辦。

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