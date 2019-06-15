撞名前美國總統卻是慣竊 男侵入汽車百貨偷3萬元遭訴

2019-06-15 20:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹縣21歲林姓男子，與美國已故、第16任總統Abraham Lincoln的中譯姓氏「林肯」撞名，到苗栗縣頭份市一家汽車百貨，涉嫌侵入偷竊3萬元；警方循線將他查獲時，更查出他年紀輕輕，就已多次在新竹地區行竊，相較於美國總統林肯的豐功偉業，也讓警方搖頭；苗栗地檢署依加重竊盜罪嫌將林男起訴。

判決書指出，林男於今年1月18日晚間9點51分許，步行到頭份市蘆竹里永貞路上1家汽車百貨，徒手推開以鐵皮屋搭建的汽車百貨的側邊冷氣孔，自冷氣機孔鑽入，再徒手拉開上鎖的收銀台抽屜，竊取裡頭3萬元現金逃逸。

業者隔天發現，報警處理，經警方調閱監視器畫面，循線將林男查獲；因林男的姓名與美國總統林肯撞名，已讓警方訝異，進一步調查發現，林男年紀輕輕，就已多次在新竹地區行竊，更讓警方搖頭。

林男坦承因無工作，缺錢花用而犯行；警訊後，依竊盜罪嫌將他送辦。因林男行竊行為屬毀越門扇、牆垣或其他安全設備，檢方依加重竊盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，林男於未成年就觸法，被新竹地院少年法庭於105年分別判處2年6個月、6個月確定，於去年10月31日縮短刑期執行完畢，結果，又於今年1月3日潛入新竹縣1家幼兒園行竊、1月6日連偷咖啡店、土地公廟及其他店家。

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