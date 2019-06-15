貨車暗夜撞落石動彈不得 警冒雨相助阻追撞發生

2019-06-15 16:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕「砰！」一輛小貨車昨凌晨行經基隆市湖海路，未注意前方道路有落石，撞上後動彈不得，還好警方冒雨，及時解圍，在小貨車後方掛起警戒線，防止來車追撞，貼心服務讓小貨車駕駛感激不已。

受鋒面影響，基隆市連日大雨滂沱，造成基隆市安樂區湖海路沿線山壁土石鬆脫，昨天凌晨發生落石坍方意外。

基隆市警四分局大武崙派出所昨天凌晨3時許獲報，湖海路二段2.7K處發生落石坍方，警員吳志峯、李冠賢獲報趕抵現場，發現一輛小貨車撞上落石，動彈不得。

吳、李2員趕緊上前救援，並拉起警戒線，避免小貨車遭後車追撞。

游姓小貨車駕駛向員警表示，行經此處時土石突然坍方，剎車不及撞上落石，所幸沒有受傷。

吳員指出，由於當時雨勢不斷，他擔心貨車遭來車追撞，先在小貨車後方安全處，拉起封鎖線實施交通管制，再將落石搬至路旁。

此外，雨勢不斷，為免仍有落石掉落，立即通報市府相關單位到場清除大面積石塊，並協助通知拖吊車將小貨車拖離後，暫時恢復單線通車，等大型機具到場清除落石，才恢復全線通車。

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