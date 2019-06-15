對準擁槍黑幫 警政署長：警方將迎頭痛擊一個個抓

2019-06-15 16:31

〔記者楊金城／台南報導〕對於準擁槍自重的黑道幫派，警政署長陳家欽今天說，已請刑事局展開規劃，將結合各警察單位，對持槍犯案的幫派迎頭痛擊，一個個抓，連幕後供應槍枝的老大也絕不放過。

警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭今天到新營分局慰問偵破殺警案的專案小組，陳家欽頒發20萬元慰問金，由台南市刑警大隊長林宏昇代表接受，陳家欽並一個個和專案小組人員握手表示感謝。

陳家欽感謝台南市長黃偉哲在破案後第一時間打氣慰勉專案人員辛勞，安慰辦案人員內心的傷痛，更稱讚專案小組逮捕行動展現高專業高效率的漂亮出擊，一天之內很迅速就把殺警犯嫌逮捕到案。

陳家欽說，最近也看到有些槍擊案件，幫派擁槍犯案，對民眾對社會安全是種威脅，對執勤員警的安全也是種威脅，所以對擁槍犯案的幫派，警察單位要同樣以高專業高效率來迎頭痛擊。

陳家欽向社會大眾和警察報告說，已請刑事局開始規劃，將結合所有警察單位展開行動，對擁有槍械的幫派迎頭痛擊，一個一個抓，即使隱藏幕後提供槍枝的老大，也要揪出來絕不放過。

陳家欽說，警方要在最短時間內一一法辦黑幫，辦案員警要注意自己安全，更重要的是要請承辦檢察官要對這些持槍犯案的幫派分子向法院提出聲押，才能嚇阻這些分子持槍的橫行，才能保障社會民眾的安全。

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