警署查辦「買春帥警」 同名所長急澄清：主角不是我！

2019-06-15 15:43

〔記者王捷／台南報導〕台南酒店白手套弊案，扯出警界醜聞，年輕、帥氣的警官上酒店、睡小姐，卻讓基層警員買單，警員為了維護警譽拜託檢方別讓警官曝光，因此在判決書沒有確切指出身分，只寫下「陳威佑（音同）進行性交易」，而市警六分局灣里所長陳威佑剛好同名同姓，又與買單的警員在同一分局，他急著澄清，買春故事的主角不是他。

白手套弊案發生在2016年，當年因為檢方扣到酒店業者的手機，才發現警官買春、警員買單的醜事，當年警員接受檢方調查時坦白，與警官都是在非勤務時去酒店，但警官年輕，不能讓上司賠上前途，低頭向檢察官拜託，別公開「買單醜事」，檢察官看在老警員勇於替警官承擔責任的態度，加上當時的目標是追查「白手套」事件，未將老警員的證詞納入起訴書。

不過，判決書在今年3月出爐，讓案情曝光，警政署督察人員為此聯絡分局，急尋這名敗壞警譽的買春警，與判決書上同名的所長陳威佑也出面澄清，主角不是他。警大78期的陳威佑，目前是六分局灣里所長，也是台南目前最年輕的所長，曾破獲改造手槍案，因表現優異很早就被提拔外派副所長。

買單的警員也受到警署調查，但他絕口不提他替哪位「警官」買單，警方也預計讓他與這名警官處分申誡，引起知情者與基層不滿，認為這名「警官」沒有肩膀，敢上酒店不但要警員付錢，還不敢承認。「請東請西沒有在請開查某」，連這種錢也要部屬出，以後官做大了不曉得會做出什麼事。

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