歷史建物的分局躍然馬克杯 警舉杯互勉再創治安佳績

2019-06-15 11:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局除是舊城區歷史建築，更是治安保壘，對舊城區有著一份特殊情感的知名畫家朱啟助，更大方將畫作無償提供給警方運用，傳神畫作頓時躍然馬克杯上，讓該分局官警好感動，除直呼是最有意義的警察節禮物，也舉杯互勉再創治安佳績。

每到春夏之際，漫步西區的遊客總是會在三民路一段178號的第一分局前駐足拍照，欣賞路口轉角由兩根歐式圓柱撐起的優美建築及開得火紅的鳳凰花，與舊城區有著一份特殊情感的知名畫家朱啟助，日前也帶著學員來到路口繪起這棟已經85年的治安堡壘。

期間多位在該分局服務的官警，趁著工作空檔爭睹朱老師畫筆下的速寫記錄後，紛紛被傳神的畫作感動，分局長孫太康表示，該分局目前是舊城區的歷史建築，更是轄區的治安堡壘，特別徵求朱老師的大方授權，將其所繪的精湛畫作與員警日常生活結合。

而第一警友辦事處主任林傳凱也感佩警察的辛勞付出及優異表現，大力奧援下結合該畫作製作馬克杯，並在警察節前夕送給分局同仁，希望大家都能善用杯子適時補充水分及營養，照顧自己健康。

尤其市警局日前配合高檢署執行今年度第1波「安居緝毒專案」行動，亮眼績效獲得行政院評為「機關組」六都第一名，其中第一分局偵查員殷顯森、警員盧威志，也在「社區藥頭類」及「社區反毒網類」2項掄元，獲得行政院長親自頒獎表揚，堪稱「中、西區治安守護神」。

此次製作具有紀念及實用價值的馬克杯，孫太康表示，希望同仁能適時休息喝口茶，提振精神後再出發打拼，繼續為治安盡一份心力，同時也祝福大家警察節快樂。

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