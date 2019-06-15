消失15年的警所「詭來電」 幽聲：學長幫幫忙...

2019-06-15 10:51

〔記者王捷／台南報導〕消失15年的警所竟突然「現聲」查案，在警員鼓起勇氣追問下，僅得到幽聲說「學長拜託幫幫忙」，讓警員以為「詭來電」，感覺毛毛的。台南市警局指出，懷疑這是詐騙集團騙取個資的新手法，全國有多個案例，台南在一星期內發生8件，全都「防守成功」，目前已通報給警署，同時要求外勤員警接到相關電話要細心查證，也絕不可跨轄區查詢車牌。

警所有配置警用小電腦，方便值勤警員看到可疑車輛時，能輸入車牌查看車主登記的個資、電話及住址，但在過去一星期間，部分警所接到電話，有一名「警員」打警用專線到派出所，自稱在「二分局府前派出所」服務，向其他警所求救，要求警員透過車牌查個資，但府前所早在2004年裁撤，讓接到電話的警員覺得詭異。

據了解，這名「警員」年紀聽起來約是中年人，沒有特殊口音、嗓音略帶沙啞，語氣聽起來相當緊急，內容都會先自稱是某某警所的警員，正在尾隨可疑車輛，由於不方便查看小電腦，因此報出車牌，拜託「學長」幫忙查詢車主資料。

接到電話的警員覺得奇怪，問到對方的大名時，電話就突然斷線。另外，也有警員一聽到對方來自已經裁撤15年、早已改建成活動中心的「府前所」，覺得可疑又害怕，問對方貴姓大名時，電話指傳出幽聲說：「學長拜託幫幫忙」，鼓起勇氣繼續追問時，對方就掛了電話，讓警員雞皮疙瘩掉滿地。

警方指出，神秘男子不僅冒充府前所的警員，也有接到外勤回報，男子冒充已裁撤7、8年的麻豆賀建派出所警員查車牌，一星期內警方查出有8通類似電話，疑似透過總機轉接到警用專線的方式，打電話給警所稱要查車牌，懷疑是詐騙集團騙個資的新手法。

據了解，全國有多起冒充警員查車牌的案例，警方則指出，台南8件「詭來電」都防守成功，沒有透露任何個資外洩，撇除超自然情況不談，目前已要求外勤接到相關電話要細心查證，也呼籲民眾接到陌生電話，千萬別給出個資。

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