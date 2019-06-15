太惡質！連續15年的絲瓜被斷根、下毒手 農民哭了

2019-06-15 10:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太惡質了！彰化和美農民姚寶鍊，連續15年來在水稻田旁的排水溝上方，都會搭架種絲瓜，不是被下毒手，就是瓜藤被割斷，今年更過分，直接連根拔起，完全零收成；姚寶鍊說，因為女兒愛吃絲瓜，才會年年都種，難過的是，今年又被破壞了。

姚寶鍊務農多年，都會選在端午時節種絲瓜，原因就是女兒愛吃，絲瓜只送不賣，自家吃不完的絲瓜，就分送親朋好友，雖然多年來都被破壞，但他不死心，今年又種了15株絲瓜苗，已有部分開花，即將進入採收期。

姚寶鍊表示，因為連日來都下雨，他也沒去巡視絲瓜平台，昨天雨勢終於停了，今天終於出了大太陽，他才發現瓜葉怎麼枯了，仔細一看，原來瓜苗全被連根拔起，一個都不留。

「已經連續15年了！」姚寶鍊痛心的說，絲瓜被破壞的手法，曾經用過除草劑來下毒手，也有用刀來割斷瓜藤，或是扯斷瓜藤，這次更過分，直接連根拔起，還來不及開花結果，等於今年完全沒有收成。

姚寶鍊說，曾有一次被破壞到留下3株瓜苗，沒想到，破壞者不甘心，又再來破壞一次，他也不知道為何會一再種絲瓜，一再被破壞。

縣議員賴清美表示，姚寶鍊每年都為了女兒種絲瓜，卻一再被破壞，以前他是里長，如今不具里長身分，絲瓜苗卻還是遭毀損，前里長認為沒有跟人結怨，卻不知何人如此狠心，讓好好的絲瓜苗無法收成。

和美警分局偵查隊長唐國維表示，絲瓜苗連根拔起的行為已涉及毀損罪嫌， 已到場採證，也將會調閱監視錄影器追查。

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