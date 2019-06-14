彭成龍夫妻捐300套反光背心 助警提升執勤安全

2019-06-14 21:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕全國警察制服月前換新，由於藏青色的警察制服夜間不易辨識，新北市議員彭成龍得知警方困境，趕在警察節前夕，兼任土城警分局義刑中隊長的他與擔任土城警分局志工中隊長的妻子彭葉蓮珠，合捐300套反光背心及爆閃型肩燈給土城分局，讓全分局外勤員警夜間執勤的安全性大為提升，今晚起土城警方執勤，就穿起獲贈的反光背心組，堪稱在警察節前收到大禮。

彭成龍、彭葉蓮珠夫妻捐贈300套反光背心與爆閃肩燈時，包括立法委員吳琪銘、吳妻許素珍（下月將接任土城志工中隊長）、新北市警察局副局長溫枝發、土城警分局長余昭俊及員警們都到場見證，彭成龍還當場驗收反光背心，果然官警們穿上反光背心與爆閃肩燈後，亮度瞬間提升，讓24小時執勤更加安全。

立委吳琪銘說，常有員警夜間執勤、路檢時，因身上或周邊照明不佳，導致遭粗心駕駛撞及受傷，彭成龍提議捐助警方高辨識度的反光背心，他也相當支持，表示不但提升能見度，用路人也更清楚辨識執勤員警位置，減少員警執勤遭撞的危險，期許員警更積極守護土城地區治安、交通、為民服務等工作。

彭成龍說，因天氣日漸炎熱，高透氣的反光背心不僅辨識度高，也關切到員警的舒適度，讓員警在高溫時仍能舒適穿著；員警們對於接到這份形同警察節的禮物，都格外珍惜，還不斷查看、調整到適合穿著、配戴位置，同時不忘感謝彭成龍夫妻檔慷慨解囊，讓今年警察節別具意義。

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