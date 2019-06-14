醫師「緊急開藥」法規要件太嚴苛 大法官：違憲

2019-06-14 18:19

〔記者吳政峰／台北報導〕醫藥分業制度下，藥事法施行細則與食藥局（現為食藥署）函示規定醫師在醫療急迫情形下，才能「當場」與「立即」給予病患藥物，無須經過藥師調劑，大法官認為這兩項要件過於嚴苛，14日做出釋字778號解釋宣告違憲，相關法條與函示即日起失效，不再援用。

藥事法規定，醫師可以在醫療急迫情形或無藥事人員執業的偏遠地區，替病患親自調劑藥品，何謂「醫療急迫」？藥事法施行細則第50條定義為「醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須『立即』使用藥品之情況」，食藥局100年度第1000017608號函更進一步限縮為「『當場』施與針劑或口服藥劑」。

2013年間，台北市一名毛姓婦產科醫師在沒有藥師在場的情況下，自行替病患調劑藥品，並請病患簽署「緊急調劑請求書」，而後遭人檢舉，衛生局調查後認定毛醫師違反藥事法，開罰3萬元；毛醫師不服，提起訴願、訴訟均遭駁回，2014年聲請大法官解釋。

大法官審查後認為，母法（藥事法）規定醫師可在醫療急迫情形下自開處方，替病患親自調劑藥品，子法施行細則與行政函示卻擴權限制在「立即」與「當場」才能開藥，增加法律所無的限制，逾越母法規定，與憲法23條「法律保留原則」意旨不符，因此宣布施行細則50條及該函示即日起失效，不再援用；毛醫師可持解釋文向台北高等行政法院聲請再審，惟究竟能否翻盤，還是得看合議庭如何認定。

大法官解釋，「醫療急迫情形」多端，病人急需使用藥的的情況，不一定只限於「立即」及「當場」，換言之，病人如果在這兩種情況以外、可取得藥師調劑藥品之前，仍有接續服藥以免造成生命身體健康的必要，醫師還是可以另外給予備用藥品，法律或行政機關如果過度限縮醫療急迫的意義，均牴觸母法及有違保障病患權益的意旨。

大法官特別說明，藥事法的規定旨在實施醫藥分業政策，屬於立法選擇，大法官原則予以尊重，而在政策未改變前，有關機關應儘速貫徹社區藥局的可近性與方便性，保障民眾及時取得藥師調劑藥品的權益；大法官也提醒，相關單位應配合醫藥分業的實際發展程度，衡酌醫師得例外調劑藥品的範圍，以病人醫療權益為最高利益。

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