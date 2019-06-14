桃園持槍挾持人質案 總統表揚有功人員

2019-06-14 17:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕雙煞林佑儒、林竑甫12日晚間持槍闖入桃園市一處中古車行挾持人質案，震驚社會，桃園地檢署今天依殺人未遂等罪嫌聲押兩嫌已獲准。警方未費一槍一彈，順利救出所有人質、勸服雙煞投降就逮，獲蔡英文總統高度肯定，總統今天下午前往頒發獎金表揚桃園警分局偵查隊小隊長王強生等有功人員。

蔡英文下午由桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人陪同，前往桃園市政府警察局，一一頒發獎金給王強生與刑事警察大隊偵一隊小隊長洪俊德等有功人員，蔡英文說，警察守護社會，讓民眾可以安居樂業，政府也會竭盡所能，照顧警察，讓警察能沒有後顧之憂地全力拚治安。

12日晚間6點多，林佑儒、林竑甫持長短槍械挾持桃園市一處中古車行9名員工，與警方對峙5小時後，2人才棄械投降。

檢警調查，林佑儒與仇家因男女感情上的糾紛，5月26日清晨夥同林竑甫等人前往桃園區一處汽車旅館開槍，檢警追查時，林佑儒與林竑甫感受到極大壓力，就設法四處籌錢要跑路。

檢警指出，案發當天，林佑儒、林竑甫前往中古車行要強盜財物，卻被警方跟監圍捕，他們就挾持中古車行員工，與警方對峙，過程中他們數度開槍，情勢一度非常緊張。

林佑儒、林竑甫就逮後，被查扣長槍2把、手槍6把與大批子彈，檢方訊後，已因他們涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、妨害自由、加重強盜未遂等罪嫌追究刑責，檢方說，林佑儒、林竑甫涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實與相當理由足認為有逃亡、勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞，已向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方補充，林佑儒、林竑甫在街頭對汽車旅館開槍、挾持民眾，嚴重影響公共秩序與民眾生活安全，造成社會不安，檢方將從速、從嚴追訴，以確保民眾的生命財產安全。

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