買單請客爆口角 慶生趴變流血衝突

2019-06-14 20:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄒姓壽星與林男等3名友人到KTV慶生，林男帶著韋姓友人一同出席，結帳買單時，韋男搶著請客付錢遭拒，雙方爆發口角衝突，韋男竟然掏出摺疊刀朝鄒男揮舞，事後互告傷害、恐嚇、殺人未遂，鄒男到案供稱，奪刀時不小心揮到對方眼睛，新北地檢署勘驗現場監視器畫面，未發現鄒男有主動攻擊韋男行為，處分不起訴，韋男傳喚未出庭遭通緝。

去年7月10日凌晨，40多歲鄒男與林男等3名友人到新北市永和區一間KTV慶生，林男帶著韋姓友人一同出席，鄒男與韋男卻因買單問題爆發衝突，鄒男指控韋男持摺疊刀揮舞，韋男則控鄒男先作勢攻擊恐嚇，後來出手毆打他頭部，造成他左眼眶骨折、流鼻血，雙方互告傷害、恐嚇、殺人未遂。

庭訊時，鄒男說，當晚韋男一直勸酒，他不想理對方，結帳時對方又搶著買單請客，但覺得不認識對方，沒理由要對方請客，因此起了衝突，韋男卻突然從包包裡掏出摺疊刀朝他衝過來，林男連忙阻止把韋男推出包廂外，坦承在奪刀過程中，不小心揮到韋男眼睛。

韋男經傳喚未出庭，但警詢時坦承先持刀攻擊鄒男，刀子則是撿到的，檢方勘驗KTV監視器，未發現鄒男有主動攻擊行為，加上當日其他在場友人證詞也與鄒男一致，認定鄒男罪嫌不足不起訴。

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