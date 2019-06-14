中市2轎車迎面對撞1翻覆 特警巡經即刻救援受困3人

2019-06-14 16:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市1名女子昨晚開車搭載2名友人，途中行經西屯區一處路口時與另輛自小客發生碰撞，女子自小客當場四輪朝天翻覆路中，車內3人一度受困，此時保大特警剛好巡經見狀即刻救援協助脫困，所幸3人僅輕傷經送醫無大礙仍飽受驚嚇，車禍原因由警方鑑定釐清中。

警方表示，這起車禍發生在昨晚近8時許，53歲方女當時駕駛白色轎車，搭載2名友人沿西屯區黎明路外側車道往中平路方向行駛，行經經貿路與黎明路口時，與對向另輛由45歲詹姓男子駕駛的自小客發生碰撞，因撞擊力道不小，方女轎車當場四輪朝天翻覆路中車體受損，詹男自小客則是車頭嚴重毀損，現場一片狼籍。

而車禍發生當下也造成方女等3人一度受困車內，此時市警局保安大隊特勤中隊中隊長李榮夫剛好帶班巡經，見情況危急立即與同仁陳秉隆、郭俊沅、蕭勝文等人，以警棍及徒手等方式撬開車門，順利將受困3人救出脫困，並同步通知消防局救護車及車禍處理小組到場，再協助交通管制維護現場安全。

所幸3人僅輕微擦挫傷，經送醫醫治後無大礙，警方表示，兩造駕駛的酒測值均為零，且車禍發生時的路口號誌均正常，初步研判疑因方女違反號誌衍生事故，但確實的肇事原因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

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