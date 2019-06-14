開車轉彎撞到人常辯稱未看到 警：典型A柱迷思

2019-06-14 14:40

〔記者許國楨／台中報導〕許多汽車駕駛人轉彎時撞到行人，常辯稱視線死角未注意才發生，台中市警局交通大隊副大隊長林鉦哲說，這是典型A柱的迷思，建議駕駛人除在能夠保證安全自如操控車子的前提下，儘量把座椅往後調，或是在轉彎時前後挪動身體，如此就能錯開A柱和後視鏡的視野盲區，降低安全隱患。

交大表示，A柱、B柱與C柱都是支撐車輛結構強度的主要部分，A柱是指擋風玻璃和左、右前車門之間的柱，B柱在駕駛座前座和後座之間，也就是兩側兩扇門之間的縱向槓子，從車頂延伸到車底部，從內側看安全帶就在B柱上，至於C柱在後座頭枕的兩側。

而A柱因會遮擋駕駛人一部分轉彎視界，尤其是左轉彎，因此衍生的事故也較多，許多駕駛人常在事故發生後向警方說，因為視線被A柱擋到才未看到行人或機車騎士衍生擦撞，對此交大副大隊長林鉦哲昨天到電台接受專訪時表示，其實這就是典型A柱的迷思，也是肇事駕駛最常見的說詞。

林鉦哲說，為了降低安全隱患，建議駕駛人除在能夠保證安全自如操控車子的前提下，儘量把座椅往後調，副駕駛乘客也相應地往後移，或是轉彎時稍微前後挪移身體並擺頭察看有無人車，這樣就能錯開A柱和後視鏡的視野盲區，清楚看到車前行人相對位置避開。

尤其是大型車駕駛座較高，駕駛人容易因未注意車前下方有行人穿越而發生碰撞，也提醒行人穿越道路時，務必走在行人穿越道並依專用號誌（小綠人）指示通過，並遵照行人安全過馬路「停、看、轉、揮、動」5步驟：「停」-停人行道不強行通過、「看」-看號誌小綠人、「轉」-轉左轉右等車停、「揮」-揮手微笑表謝意、「動」-動身起步快步行，保障自己及其他用路人的安全。

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