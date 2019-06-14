醉女下體灼熱驚醒 抬頭赫見狼友對她指侵ING

2019-06-14 12:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲陳姓男子與37歲女性友人等人到KTV唱歌喝酒，女子喝到爛醉，陳男假好心送女子回家，卻趁機對女子性侵，翌日上午女子感到下體灼熱，清醒時發現全身赤裸，陳男「正在」對她指侵，怒斥對方停手並報警處理，陳男先承認後不認罪，辯稱當下酒醉不記得，新北地院今依乘機性交重判他有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，去年6月9日晚間10時30分，陳男與女子、薛姓友人等人相約在新北市永和區一間KTV 喝酒歡唱，喝到翌日清晨3時許，陳男見女子已爛醉，便以護送女子回家為由，在女子住處趁她酒醉無力反抗，扒光她衣物，愛撫女子身體後指侵得逞，翌日上午 8 時許，女子清醒時發現全身赤裸未著衣物，陳男正對她指侵，大聲喝斥制止，陳男才停手離開女子住處，女子當日下午就報警。

檢方偵訊時，陳男坦承犯行，法院審理時卻翻供辯稱，覺得女子對他有好感，他也把女子當成女朋友撫摸，女子沒有拒絕，當他抬起女子大腿時，女子醒過來並制止，他就沒有繼續了，強調當時他也喝醉，不知道發生什麼事情。

法官勘驗KTV監視器畫面，發現女子離開時已爛醉需他人攙扶才能離去，但陳男仍能自行行走，抵達女子住處後，還打電話給友人稱，女子吐得很嚴重，須留在住處照顧她，足證其當下處於清醒狀態，事後也未與女子達成和解，犯後態度不佳，因此重判徒刑4年。

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