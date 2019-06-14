約砲14歲少女辯「網拍面交沒性交」 被指證下體入珠

2019-06-14 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名42歲吳姓男子4年前在微信通訊軟體搭訕上14歲國中少女阿敏（化名），3度帶往旅館發生性關係，吃上妨害性自主官司，吳男在法院庭訊否認和少女「嘿咻」，並辯稱從事網拍，少女到旅館是要跟他買相機，「只有面交、沒有性交」，但少女指證吳的下體有入珠、前胸有刺青等特徵，法官不採信吳男辯詞，將他依涉犯對14歲以上未滿16歲少女性交罪，3罪判應執行2年6月。可上訴。

判決指出，42歲的吳姓男子，2015年10月間從微信通訊軟體一個專供邀約少女性交的群組，邂逅認識當時讀國中3年級的14歲少女阿敏，邀約外出見面，卻先後3度將少女帶往前金區某旅館，不違反少女意願發生性關係。事後少女告知老師被「破處」，校方通報警方，全案才曝光。

不過，吳男矢口否認和少女3度發生性關係，辯稱從事網拍，少女到旅館是要跟他買相機，兩人「只有面交、沒有性交」。但少女指證吳的下體有入珠、前胸有刺青等特徵，並指吳男和他在旅館發生性行為後，曾有吳男乾妹妹到場。

法官找到這名吳男乾妹妹證稱，吳曾當時表示要介紹「小女友」給她認識，她前往旅館內有看到少女只穿內衣褲。

雖然少女下體並未採到吳男的DNA，但法官仍根據少女指證吳男下體有入珠等私處特徵，採信少女說詞，將吳男依3度對14歲以上未滿16歲少女性交罪，判吳男應執行2年半。可上訴。

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