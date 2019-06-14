台南模範警察遭槍殺 警方追捕1男1女

2019-06-14 09:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市柳營區一家練歌場今晨發生殺警案，被害人是45歲台南市刑警大隊偵查佐劉三榮，案發原因是練歌場開幕他與友人前往唱歌，遇到昔日有傷害恩怨的梅姓男子，雙方起口角後，遭梅男開槍，劉員送醫後不治。南市刑大和新營分局追捕梅男和其女友中。

死亡的偵查佐劉三榮，曾獲台南市模範警察，今日凌晨與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭另桌疑似認識1名男子開槍射擊，送醫急救後不治死亡。

該處練歌場剛開不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近200公尺遠，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子尚在就學中。

劉員在南市刑大偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回刑大內勤業務組。

警方於案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，今日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行兇。

市警局長黃宗仁獲知後立即指示成立專案小組追緝兇嫌，另派員前往慰問家屬，全力協助處理同仁身後相關事宜，目前警方已在某汽車旅館查獲與主嫌同行的1男1女，也已鎖定嫌犯的身分，要在最短的時間內將歹徒緝捕歸案。

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