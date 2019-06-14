8旬阿公深夜迷途 暖警憑發票找回阿公的家

2019-06-14 09:25

〔記者黃建華／高雄報導〕靠著一張發票，警方也能順利幫迷途老人送回家！前（12）日凌晨，新興警分局中正三路派出所獲報，疑似失智迷途阿公獨自在開封路徘徊，警員許原彰及呂浚瑋火速前往，帶老人找了好幾個地方，都找不到老人的家，後來警方從老人身上發現一張三民區昌裕街的超商發票，帶老人到附近，果然讓老翁想起住哪裡，結束這場街頭流浪記。

據了解，警方獲報，趕抵開封路時，一名白髮蒼蒼的阿公孤獨站在馬路旁不停的張望，警員立即上前關心詢問，阿公對警員說他找不到回家的路。

由於阿公身上都沒有帶證件，經警員以警用電腦人臉辨識查詢，李姓阿公已高齡81歲了，警方查到地址並以巡邏車帶阿公返回東海街的地址時，該屋主卻表示不認識，阿公疑似失智，記憶停留在從前，手足無措的喃喃自語的說:『我就住在市場旁邊啊』，卻無法說清楚自己住在哪裡？

許員察看到阿公口袋裡只有一張發票，靈機一動問阿公中午是否有去便利商店買東西，阿公回答說「有阿，我走路去買的」。員警猜想阿公家應該就在附近，便駕駛巡邏車載送阿公回家，果然到三民區昌裕街時，阿公看到熟悉的街道立即興奮的說：「對啦！對啦！我家就在這啦！」原來阿公年紀大了，只記的家就住在市場旁邊，當他迷路向路人詢問時，路人卻指引他走錯往中正三路上的開封菜市場，才會讓阿公越走越遠。當員警護送疲累的阿公平安返家，阿公頻頻向兩名年輕熱心的警察道謝。

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