網購國外養身食品 女子差點吃上運毒7年重罪

2019-06-14 08:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣52歲林姓女子，上網自國外購買1瓶大麻籽油，但大麻籽油在國內尚未列為合法食品使用原料，仍屬二級毒品，林女被依涉嫌運輸二級毒品罪送辦，好在檢察官調查認為，林女無運毒犯意，應是作個人養身之用，不起訴，否則恐面臨最輕7年以上有期徒刑。

林女於2017年11月間，在國外「iHerb」購物網站，購買1瓶335ml、淨重338.31公克的大麻籽油，商品到港後，於同年11月23日被台北關抽檢，送驗發現裡頭還有二級毒品大麻成分，被依違反毒品危害防制條例中的運輸二級毒品罪嫌送辦。

林女坦承訂購該瓶大麻籽油，但否認涉嫌運輸、進口二級毒品，稱她因為家族有癌症病史，所以習慣在網路上尋找養生的產品。

林女說，她在網路上發現有人推薦大麻籽油對身體很好，加上她之前有多次在iHerb網站購物的經驗均順利，認為該網站為合法網站，才在該網站購買大麻籽油作為保健之用，「我以為供人吸食用的大麻煙草才是大麻毒品，沒想到大麻籽油有問題」。

檢方調查，林女以本名網購，委託貨運快遞公司進口報關，收件地址也是林女的住處，而貨物商品名稱上也直接記載有「Hemp Oil」（中文：大麻油），均無隱匿。

檢方認為，林女若意在運輸第二級毒品或有私運管制物品進口的犯意，以該瓶大麻籽油體積不大，易於隱藏，豈有如此光明正大的行徑？認為林女不太可能具運輸二級毒品犯意。

檢方指出，行政院衛生署於2012年6月8日以署授食字第1011301705號公告預告訂定「大麻籽油（Hemp seed oil）為可供食品使用原料」，草案預告期間接獲法務部等各界意見，經綜合評估不開放，且有公告。

但檢方認為，林女訂購的購物網站為美國知名，且網站上該商品有消費者不錯評論，認為林女已盡查證確認合法性之事，採信林女購買是作為個人保健食品，主觀上應無運輸毒品犯意，裁定不起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法