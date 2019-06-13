網友揪團入侵「危樓」探險 驚見疑似「屋主」已成枯骨

2019-06-13 22:24

〔記者王捷／台南報導〕一群網友在臉書上揪團入侵危樓探險，不僅生命安全有疑慮，還可能會被屋主提告侵入住宅，不過網友似乎沒有考慮清楚，入侵一棟危樓探險，結果意外在屋內發現一具枯骨，並將屍體PO上群組說「等著上新聞」，至於為何這些網友公開說明沒有屋主提告？原因疑似該具枯骨就是屋主，警方指出，目前正在等待DNA比對。

該社團在12日深夜組團到危樓探險，結果在一處凌亂的套房內發現一具完整、未受到外力入侵的屍體，屍體看似已經死去多時，而這副枯骨疑似就是該套房的屋主，據鄰居了解，80多歲的姜姓死者，已經半年多沒出門，曾說過由於子女都在北部，因此由於獨居在該處。

姜姓老翁的屍體被發現後，被探險團網友PO在網路上，引起網友注意，警方指出目前還在偵查中，不方便說明，不過已經有報請檢察官相驗，還在確認身分中。

不過據街坊鄰居表示，當時警方進入屋內後，也通知家屬到場，家屬從死者身邊的存摺、印章還有身上的衣服，確認了姜姓老翁的身分，該套房疑似原本是姜翁的，但是最後遭法拍，但得標者繼續讓姜翁住在該處，至於枯骨該如何確認身分，有在現場聽到警方說似乎要切開骨頭，抽出骨髓才能比對DNA。

對此，警方表示，死者初步觀察沒外傷、家屬沒意見，目前還在釐清身分中，但是將屍體公開PO上媒體，若家屬對此有意見，可能有涉嫌刑法247條侮辱屍體罪嫌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法