北檢升官推薦名單 三中、味全混油、一銀盜領案檢察官上榜

2019-06-13 20:16

［記者錢利忠／台北報導］有「天下第一署」之稱的台北地檢署，今天下午公布推薦主任檢察官票選結果，共13名檢察官候選人，期別排序為司訓所37期至47期，最後由協力偵辦三中案、承辦辜家銷毀婦聯會資料案的檢肅黑金專組「忠組」檢察官曾揚嶺（47期），獲85票最高票；此次投票高低將決定調升推薦排序名單，先交檢審會審議後，再送法務部長圈選。

此次得票數前5名的檢察官，分別為曾揚嶺（85票）、檢肅黑金專組「愛組」檢察官周芳怡（47期，獲83票）、兼辦肅貪業務的重大刑案專組「吉組」檢察官郭進昌（45期，獲72票）、「吉組」檢察官黃育仁（44期，獲71票），以及共列第5名的「忠組」檢察官李彥霖（42期，獲53票）、忠組檢察官楊冀華（44期，獲53票）。

北檢投票結果獲前5名的檢察官，均是專辦重大貪瀆及刑案的檢肅黑金專組「忠」、「愛」，及「吉」組檢察官，堪稱檢察界菁英中的菁英，辦案能力佳、效率高、待人謙和，是法界對這些檢察官的一致評價。

得票數最高的曾揚嶺，偵辦矚目案件無數，包括曾協力偵辦三中案、大巨蛋案、承辦婦聯會資料銷毀案、富邦併北富銀案等多件矚目大案；得票數居第2名的周芳怡，近期曾偵辦移民署資訊設備採購弊案；第3名的郭進昌則曾辦過運鈔車搶匪「雨衣大盜」案；第4名的黃育仁，曾辦過三中案、味全混油案；並列第5名的李彥霖，破獲轟動全台的一銀ATM 國際駭客盜領案，為全球30幾個受害國家中最先破案，並獲檢察官協會推薦角逐國際檢察官獎；楊冀華則曾偵辦時任空軍司令陳肇敏被控濫權追訴空軍士兵江國慶致冤死一案。

本次推薦主任檢察官排序票選，北檢每位檢察官、主任檢察官及檢察長，每人可投5至9票，依票數高低決定調升推薦排序名單，投票數共114票、有效票107票，投票率為82.61%，票選結果交檢審會審議後，將送法務部長圈選。

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