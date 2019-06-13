歡慶警察節 國際獅子會送反光背心保護警察安全

2019-06-13 15:40

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕警力有限，民力無窮！

警察新制服全面換成深藍色，夜間值勤時視線不佳，易讓警員陷入險境。為維護警察執勤安全，國際獅子會300F區與基隆市仁愛市場，今天致贈警察高係數反光條的反光背心給警員，提前祝警察節快樂。

15日為警察節，基隆市仁愛市場主委王泓四為感謝警方長期維護地方治安，贈送300件高係數反光條的反光背心給警一分局。

王指出，一分局員警長期默默的維護地方治安、交通及為民服務。警察的辛勞不是一般民眾能體會的，期盼市民對警察的辛勞能給予肯定與支持，也祝福全國警察同仁「警察節快樂」。

國際獅子會300F也致贈二分局信義派出所反光背心。國際獅子會300F總監陳燕招說，「警力有限，民力無窮」，警察平日辛勞維護地方治安，警察在裝備上有不足之處，獅子會300F不落人後，會繼續增購反光背心，讓所有警察每人都有一件。

一分局長婁子才與二分局長婁自強均表示，警察新制服全面換裝成深藍色，夜間辨識度不佳，易生交通事故，有了這種高係數反光條的反光背心，外勤員警執勤安全將更有保障。

2位分局長也都特別回贈感謝狀給仁愛市場主委王泓四與獅子會300F總監陳燕招，表揚2單位長期對分局同仁的關心與付出。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法