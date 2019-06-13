前鎮鐵皮屋套房床墊起火 疏散近30名房客

［記者黃旭磊／高雄報導］前鎮漁港附近出租套房發生火警，近30名房客深夜疏散，所幸未造成傷亡。
火警發生在昨天（12日）深夜11點半許，漁港北三路一棟公寓，其中2樓鐵皮套房冒火，現場約有40間出租套房，消防人員出動雲梯車，噴水線救出6名受困房客，由於部分房間窗戶密閉，20多名房客被濃煙嗆到，自行走到屋外避難。
前鎮消防分隊表示，副大隊長陳秋蒼指揮6個分隊、20車及47名人員灌救，火勢於20分鐘後撲滅，疑似1間男性房客床墊起火，疑似床邊雜物引火，原因待鑑識人員調查，
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［記者黃旭磊／高雄報導］前鎮漁港附近出租套房發生火警，近30名房客深夜疏散，所幸未造成傷亡。
火警發生在昨天（12日）深夜11點半許，漁港北三路一棟公寓，其中2樓鐵皮套房冒火，現場約有40間出租套房，消防人員出動雲梯車，噴水線救出6名受困房客，由於部分房間窗戶密閉，20多名房客被濃煙嗆到，自行走到屋外避難。
前鎮消防分隊表示，副大隊長陳秋蒼指揮6個分隊、20車及47名人員灌救，火勢於20分鐘後撲滅，疑似1間男性房客床墊起火，疑似床邊雜物引火，原因待鑑識人員調查，