逼債打斷手腳致死 把風的和待命的都判重刑

2019-06-13 10:09

〔記者黃建華／高雄報導〕詹姓男子因不滿黃姓男子與他有債務糾紛，2017年11月10日凌晨教唆洪姓友人等人將黃男押到鼓山區一處空地打到手腳全斷，詹男怕鬧出人命，將黃男送醫急救，謊稱「車禍受傷」，但被害人傷勢過重，2天後不治，詹男自知法網難逃向警方自首，高雄地院一審，除打死人的洪嫌暫停審判程序外，詹男和楊男雖僅負責把風，沒有動手，仍被依共同犯傷害致死罪，分別判刑9年、8年2月，另在車上待命的盧男也判刑1年10月。可上訴。

判決指出，被告詹男（32歲）因不滿黃姓男子欠他錢，2017年11月10日凌晨在屏東找到黃男，將黃男載往高雄市鼓山區一處空地，並找來洪姓、盧姓、楊姓等友人助陣打算教訓黃男。其中，洪男持鋤頭柄痛毆黃男，詹、楊負責把風，盧則在車上待命。

詎料，洪男下手過重，將黃男手腳都打到骨折變形，頭部受創，連鋤頭柄都打斷。詹男擔心鬧出人命，緊急連絡不知情的陸姓友人協助將黃男送往聯合醫院急救，並向黃的胞兄謊稱黃男車禍受傷。洪男等人則先行離去。

2天後黃男傷重不治，詹男知道法網難逃，與涉案盧男向警方自首，助拳在逃的洪姓、楊姓男子則逃亡20天候，於11月30日投案，這起逼債把人傷害致死案才曝光。

高雄地院一審近日宣判，除打死人的洪嫌因故暫停審判程序外，詹男和楊男雖僅負責把風，沒有動手，仍被依共同犯傷害致死罪，分別判刑9年、8年2月，另在車上待命的盧男也判刑1年10月。可上訴。

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