彰化溪湖警分局 警員寢室持槍自轟亡

2019-06-13 08:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖警分局埔東派出所黃姓警員（40歲）今天凌晨執勤時持槍自殺，初步調查是家庭因素輕生。

黃員4年前考取特警班，2年前被分發到溪湖警分局就在埔東派出所服務，該所位於埔鹽鄉，當地民風純樸，平日業務相對單純，為何會持槍自轟，地方居民和其同仁都感到非常震驚。

據了解，黃員在分發到該所前就已結婚，但未生子，其父母住台南市，均罹病。

黃員日前和太太分居，警方不排除是感情和家庭壓力過大而起輕生念頭。（09:46更新）

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