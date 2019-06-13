警友辦事處贈專屬刻名字保溫瓶 甜美女警：「超貼心！」

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「哇！上面居然刻有自己的名字」6月15日警察節即將到來，基隆市警友會第三辦事處今年準備一份專屬個人的特別小禮物，每一位三分局的警察同仁，都可以獲得刻有自己姓名的保溫瓶與透氣POLO衫，貼心的舉動讓每個同仁心裡很感動。
警友辦事處主任楊秀玉表示，今年考量警察同仁在外服務，需要多補充水分，所以特別準備保溫瓶送給同仁，不只夏天可以裝水，冬天更可以裝溫開水保溫飲用。但擔心大家的款式相同容易弄錯，與分局長江慶斌討論之後，決定刻上個同仁的姓名，不只增加辨識度，更讓同仁有專屬的感覺，希望貼心的小動作，能夠讓收到禮物的同仁更開心。
除了專屬保溫瓶外，今年也贈送知名品牌POLO衫，讓同仁們勤餘、休假時可以穿，倘若遇到分局舉辦活動，也可以一起穿出來，一看就是知道是三分局的一家人。
受贈的員警表示，每年的警察節警友辦事處都會花心思準備同仁的禮物，今年更是直接請警員們票選，最貼心的是這一次居然可以拿到刻有自己名字的保溫瓶，不只實用更具有獨特的意義。
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基隆市警三分局偵查隊女偵查佐蕭儒庭收到刻有自己的名字的保溫瓶感覺超貼心（記者吳昇儒攝）
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基隆市警三分局偵查隊女偵查佐蕭儒庭收到刻有自己的名字的保溫瓶感覺超貼心（記者吳昇儒攝）
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保溫瓶也男女有別，顏色不一樣（記者吳昇儒攝）
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三分局同仁換上新的ＰＯＬＯ衫拿著專屬保溫瓶合影留念（記者吳昇儒攝）
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警友會辦事處主任楊秀玉（左１）與分局長江（左２）慶斌將刻有同仁們姓名的保溫瓶送給大家（記者吳昇儒攝）