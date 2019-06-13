警友辦事處贈專屬刻名字保溫瓶 甜美女警：「超貼心！」

2019-06-13 07:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「哇！上面居然刻有自己的名字」6月15日警察節即將到來，基隆市警友會第三辦事處今年準備一份專屬個人的特別小禮物，每一位三分局的警察同仁，都可以獲得刻有自己姓名的保溫瓶與透氣POLO衫，貼心的舉動讓每個同仁心裡很感動。

警友辦事處主任楊秀玉表示，今年考量警察同仁在外服務，需要多補充水分，所以特別準備保溫瓶送給同仁，不只夏天可以裝水，冬天更可以裝溫開水保溫飲用。但擔心大家的款式相同容易弄錯，與分局長江慶斌討論之後，決定刻上個同仁的姓名，不只增加辨識度，更讓同仁有專屬的感覺，希望貼心的小動作，能夠讓收到禮物的同仁更開心。

除了專屬保溫瓶外，今年也贈送知名品牌POLO衫，讓同仁們勤餘、休假時可以穿，倘若遇到分局舉辦活動，也可以一起穿出來，一看就是知道是三分局的一家人。

受贈的員警表示，每年的警察節警友辦事處都會花心思準備同仁的禮物，今年更是直接請警員們票選，最貼心的是這一次居然可以拿到刻有自己名字的保溫瓶，不只實用更具有獨特的意義。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法