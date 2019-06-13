桃園中古車行持槍挾人質案 深夜平安落幕

2019-06-13 01:20

〔中央社〕桃園市市議會旁一家中古車行昨天晚間6時許發生2名嫌犯持槍挾持人質案件，歷經將近5小時的對峙談判，不但9名人質平安獲釋，2名嫌犯也交出槍械就逮，警方將持續調查犯案動機。

桃園市警局副局長吳清湖表示，涉嫌持槍挾持人質的2名林姓嫌犯，是警方鎖定追蹤的治安人口，2人在昨天下午5時50分許，突然闖入桃園市議會旁一家中古車行，並持槍將車行店長及員工共9人押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。

吳清湖表示，在警方的斡旋下，晚間7時許，2名女店員先被小隊長帶出，而警方也聯繫2嫌犯的親人到場喊話，平復他們的情緒，到了晚間10時30分許，嫌犯又釋放3名男員工，到了10時55分再釋放4人，此時所有人質都被放出且未受傷，嫌犯也交出3把手槍，人質危機宣告解除。

警方隨後也持續與嫌犯對峙，吳清湖指出，2名嫌犯在晚間11時10分再交出最後2把長槍，這時嫌犯身上已經沒有武器，經過警方持續溝通，嫌犯在15分主動向警方投案，整起事件也在5小時內正式宣告落幕，警方後續將進行偵訊，以釐清犯案動機。

警政署長陳家欽表示，桃園市警察局長陳國進在現場部署嚴密，處理策略也很傑出，第一時間申請支援時，警政署馬上派出保一維安特勤部隊，陳國進也主動聯繫討論對策，讓警方在談判過程中，巧妙的應用嫌犯親屬以及律師，軟化可能危害人質安全的威脅，這次的勤務與策略相當成功，也是團隊合作的默契跟力量展現。

桃園市長鄭文燦表示，由於事情發生在議會旁，因此第一時間已先跟桃園市議會議長保持聯絡，當時署長跟局長都在坐鎮指揮，專業的判斷最重要，因此自己等到事情落幕後才到現場，不干擾辦案，讓警察充分發揮，這是一個典範，也讓事情平安落幕。（編輯：林治平）

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