姊弟戀分手！女導師竟裝懷孕詐財 上Dcard罵射後不理

2019-06-12 21:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市高姓補習班導師戀上補習班工讀生，談起相差11歲的姊弟戀，但交往2個月，工讀生就提分手，高女不甘心，兩度以懷孕須墮胎費用為由，向工讀生詐了4萬9240元，為取信於對方，還從網路上下載胎兒超音波照，還在網路PO文辱罵工讀生與其父母：「喪盡天良的一家」、「射後不理」、「渣爸渣媽渣鵝子」等語 ，新北地檢署今依詐欺取財、公然侮辱、加重誹謗等罪嫌起訴高女。

前年5月，30多歲的高女與工讀生談起姊弟戀，但因年齡差距太大，沒多久工讀生就提出分手且避不見面，高女不甘被分手，前年7月間，向工讀生佯稱，「我懷了你的孩子」，需要墮胎手術費、營養品等費用，恫稱若不與她繼續交往並出錢，將請強勢的舅媽出面處理，還會將此事告訴工讀生家人與同學，為讓工讀生相信，高女還在他面前吃墮胎藥。

同年9至11月，工讀生又給了高女1萬1600元，兩人期間仍藕斷絲連，發生性行為，同年12月，高女又再度以懷孕為由，需要錢購買補品調養身體，向工讀生討錢，見對方起疑，還從網路下載胎兒超音波照片，致使工讀生又再給了高女690元，後來工讀生要高女出示醫院相關診斷證明，高女卻拿不出來，工讀生懷疑受騙報警處理。

去年6月至今年2月，高女還在臉書與Dcard發文，貼出工讀生與其家人照片說：「喪盡天良的一家」、「保險套也不買...多次無套內射」、「怎麼敢做不敢當嗎！...玩玩我們拍拍屁股就走了」、「當初一走了之的態度本來就要付出代價，媽寶爸寶封100次照樣PO」、「上次吃完藥被渣男要求口交上床...原來態度會改變是要上床讓他的小弟弟爽而已」，並點名工讀生及其父母的上班地點與職業，工讀生與其父母發現後提告。

庭訊時，高女一開始坦承犯行，後辯稱分手後心情不好，才會跟他要看精神科的錢。

檢方依據雙方LINE對話紀錄及高女在網路的發文，認定其犯行將她起訴。

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