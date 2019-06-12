豪門深似海！美麗華家族堂兄弟查帳 扯婚外情對簿公堂

2019-06-12 19:20

〔記者錢利忠／台北報導〕「美麗華城市發展公司」董事長黃憲文為清查美麗華實業公司的帳目，向法院遞狀，質疑擔任「美麗華實業」董事長的堂弟黃世杰涉嫌挪用公款資助小三開咖啡廳，此舉引來黃世杰不滿，反告黃憲文妨害名譽；台北地檢署調查，媒體曾揭露黃世杰婚外情的傳聞，認為黃憲文遞狀的內容並非無中生有，將黃憲文不起訴處分。

隨著美麗華家族第一代排行老五的黃固榮辭世後，其後代家族紛爭不斷，身為黃固榮第2代的黃憲文一家，也曾為了父親的遺產歸屬，而與父親二房的李貴美對簿公堂，李貴美曾向黃憲文一家追討5000萬元及位於新北市一處25坪土地的遺產，一審判李貴美勝訴，但二審逆轉改判，認為黃固榮贈與行為未經公證，判黃憲文一家勝訴。

2017年間，黃憲文的堂弟黃世杰則被媒體揭露，身為美麗華集團掌門人，在澳洲與結褵20年的妻子陳寶珠訴請離婚後，陳寶珠另控告黃世杰外遇尤姓女子，但最終因罪證不足，刑事部分黃世杰獲北檢不起訴。民事方面，陳寶珠向黃世杰2人求償165萬元，台北地院認定陳寶珠已逾民事侵權的2年請求權時效，去年5月判她敗訴。

後來黃憲文以美麗華實業法人股東及渼麗都公司代表人身分，遞狀向法院聲請選任檢查人，打算清查美麗華實業的帳目，並具狀陳述查帳理由，指懷疑黃世杰涉嫌挪用公款，資助尤女開咖啡店；黃世杰認為，其被控妨害家庭一案，刑、民事分別獲不起訴及勝訴，反控堂哥黃憲文的訴狀內容，涉嫌妨害名譽。

檢方調查，黃世杰確曾被元配控告妨害家庭，並經媒體報導揭露，認為黃憲文訴狀所質疑的內容，並非無中生有，認定黃憲文妨害名譽的罪證不足。

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