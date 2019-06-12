台中大樓火警竄濃煙 妙齡女雙腳騰空呼救好驚險

2019-06-12 17:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一棟大樓中午傳出火警，消防局獲報趕往救援見大量濃煙不斷自8樓竄出，還有一名妙齡女子受困坐在窗邊呼救，情況一度危急，經緊急啟動雲梯車上升救援，順利將女子救下脫困，虛驚一場。

這起火警發生在今天中午12點多，位在北屯區崇德五路上一棟12層樓的大樓突然傳出火警，消防局獲報派遣第八大隊、四平、文昌及北屯等分隊、出動各式救災（護）車共12輛、人員共47名、由第八大隊副大隊長柯進福帶隊前往搶救。

消防人員趕抵時，只見大樓的8樓不斷竄出大量濃煙，還有一名年約20歲的女子受困火場跑到陽台，由於她坐在陽台且雙腳已經騰空還不斷呼救，情況一度危急，令人看了都不禁替她捏了一把冷汗，消防人員緊急啟動雲梯車升到8樓搶救，先安撫女子緊張情緒後順利將她救下。

所幸女子意識清楚，但疑似有吸入性嗆傷，隨即被救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，而火勢也在12時50分獲得控制撲滅，經檢視8樓火場發現，屋內客廳電視機旁的櫃子已遭燒毀，初步研判應是起火點，但相關的財物損失及起火原因仍需由火調課進一步鑑定釐清。

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