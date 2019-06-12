刑事局反毒行動車前進台東 聲光味俱全要讓民眾超有感

2019-06-12 14:31

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局推出Q萌的台灣黑熊「刑事Bear」領軍，打造1輛繽紛吸睛的反毒行動車，昨天結合台東縣警局、衛生局、教外會等跨部門力量，在台東展開為期7個月的深度巡迴宣導，要將最新的反毒資訊與觀念帶到台東各個角落。

刑事局表示，反毒行動車無論車身外觀及搭載的展品器材都經過精心設計，保證會讓民眾有耳目一新的感受，車型方面選用休旅車，上山下海深入偏鄉均能游刃有餘，並在車身正面、側面、車頂繪製刑事局廣受歡迎的吉祥物「刑事Bear（臺語諧音：刑事伯）」，搭配鮮亮的粉綠、蒂芬妮藍底色進行全車彩繪，十分搶眼吸睛。

行動車車內搭載數位展板、毒品模型、毒品模擬氣味等多元宣導器材，並提供毒品快篩試劑供民眾免費索取，要從視覺、聽覺、嗅覺3管齊下，透過多重感官體驗讓民眾把毒品危害及外觀偽裝態樣深深印入腦海，尤其毒品模擬氣味是中國信託反毒教育基金會獨家研製提供，共有安非他命、K他命、大麻3種，對民眾辨識毒品犯罪徵兆助益極大。

刑事局指出，行政院為強化偏鄉反毒宣導教育，去年11月啟動「反毒行動巡迴車」專案，責成教育部、法務部、衛福部、內政部各自建置1輛行動車，分別前往北、中、南、東（含花蓮縣、台東縣）各區巡迴宣導，其中台東區巡展期程為今年6月至12月，刑事局與台東縣警局昨天特別在台東縣私立公東高工共同舉辦啟動儀式，台東縣長饒慶鈴、行政院外交國防法務處處長譚宗保、台東地檢署檢察長張曉雯均出席，表達對反毒工作的高度重視與支持。

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