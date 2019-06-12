安公子幫女友牽線買安毒 錢沒賺到判得比藥頭重

2019-06-12 14:23

〔記者黃建華／高雄報導〕歹路不可行！高雄一名溫姓女藥頭被控在2018年4度販賣安毒給蔡姓男子和其林姓女友，販毒所得僅3500元，蔡男居間牽線，每次想賺500元，其中1次因女友只買500元，連一毛都沒賺到。不過，高雄地院一審仍將掮客蔡男依共同販賣與施用二級毒品等罪判刑7年8月。溫姓女藥頭反而僅判刑5年10月。

據了解，蔡姓男子本身有吸安習慣，2018年間幫林姓女友牽線向溫姓女藥頭購買安毒，電話中要求溫女要給他500元的利潤空間，獲得溫女同意，對話全遭檢警監聽錄下。

不過，檢警蒐證發現，溫女在2018年8至10月間，前後販賣二級毒品安毒4次給蔡男和其林姓女友，販毒所得共計3500 元、1次無償轉讓毒品給蔡男。經傳喚溫、蔡等人到案，2人都坦承犯行，分別被依販賣或轉讓二級毒品罪嫌起訴。

不過，法官審理認為，溫女販毒次數不多，且各次金額介於500至1500元之間，均屬較低，且轉讓禁藥部分亦僅轉讓少許甲基安非他命予蔡男1人（無證據證明淨重10公克以上），犯罪情節並非嚴重；至於蔡男販賣第二級毒品甲基安非他命之犯行有3次，對象為林姓女友，其中1次因林女購毒金額僅500元，最終並未能抽得利潤，情節相較為輕，且轉讓禁藥部分亦僅轉讓少許甲基安非他命予林女1人（無證據證明淨重10公克以上），犯罪情節亦非嚴重。

法官審酌溫女與蔡男犯後於偵查及審理中均自白犯行，尚有悔意，分別論罪科刑。但居間幫女友牽線購毒的蔡男反而被判7年8月，比溫姓女藥頭刑度重，頗讓外界意外。全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法