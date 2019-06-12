主播秦綾謙又出招 要前婆婆還前夫380萬元賠她錢

2019-06-12 16:08

〔記者王定傳／新北報導〕TVBS主播秦綾謙於2016年間，被前夫吳炳輝帶徵信社，拍到和小鮮肉安德烈共處，她簽下協議書與安德烈共匯款380萬元給她的前婆婆，換取前夫不提告，並要求銷毀蒐證資料，但此事仍曝光，秦以違約為由提訴要吳男負責，法院判吳給付380萬元，秦事後發現吳名下沒資產，再提訴要求前婆婆把當初匯進她帳戶的380萬元還給吳男，再由她代為受領，法院審理後判秦勝訴。

據查，2016年間，吳男帶徵信社人員，殺進安德烈位住處，拍下畫面及照片，秦及安德烈因而簽下協議書，承諾各給予190萬元，換取吳炳輝不提告，並約定相關資料不能外洩，付清款項後要馬上銷毀，秦綾謙依約履行，但事後仍有週刊報導此事，秦的前公婆還以握有「光碟」向秦女勒索250萬元。

秦報案處理，法院依恐嚇取財未遂罪，判前公公吳欣蒼5個月、婆婆蔡馨樂8個月徒刑；秦再以吳炳輝及父母違反協議書，把保密內容洩漏給媒體、同事，要求吳返還190萬元及190萬元懲罰性違約金；一審法院去年間秦勝訴。

不過，秦事後卻發現吳男名下沒資產，亦認為吳男怠於向蔡馨樂請求返還當初匯進帳戶內的380萬元寄託物，故依民法規定，代位吳男請求前婆婆返還380萬元，再由她受領；吳及其母則主張，他曾為了成立公司向母親借款500萬元，這380萬元是秦替他償還其母債務，非寄託物，不過，法院審理後判秦勝訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法