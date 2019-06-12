想吃牢飯？加「霸王油」上千元 男子堅持要「賒帳」挨告

2019-06-12 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市33歲的涂姓男子，到台中市東區一家加油站內，為汽車加了1000餘元的汽油，結帳時發現金融卡無法付款，身上又沒有現金，堅持要加油站給他「賒帳」，讓員警詫異的是，加油站擬提出詐欺告訴，他只要向親友商借千元支付油資，即可免除官司之災，涂男卻答覆「不想麻煩親友」，就是堅持沒錢付帳、他要「賒帳」，警方只好將涂姓男子以詐欺現行犯法辦。

中市警察局第三分局東區分駐所員警，日前接獲轄內加油站報案，指控涂姓男子加油不付錢，警方到場了解得知，涂姓男子從嘉義北上台中，短暫拜訪友人，回程上高速公路之前，發現油箱見底，身上沒有現金，但還有1張VISA金融卡可以付款，卻在加完上千元汽油後，才發現金融卡餘額不足，無法付清油資，商請加油站讓他賒帳。

加油站人員不敢讓涂男賒帳，員工還說，之前已有太多類似的前例，最後都從「賒帳」變成「賴帳不還」，員工只能自掏腰包墊付，實在是「賠怕了」，因此，這次不心軟，堅決報警處理。

警方想當和事佬，請涂男通知友人到場協助付款或轉帳，涂姓男子卻是堅稱「不想麻煩親友」，雙方僵持一陣子，加油站仍堅持提告，警方遂將涂姓男子以詐欺現行犯移送法辦。

東區所所長魏綉薌表示，刑法第339條詐欺罪，涵蓋用餐不付帳、加油不給錢等行為，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000元以下罰金，涂姓男子沒有付錢，也不願請親友協助代償，只想要「賒帳」，已構成刑法詐欺罪的要件。

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