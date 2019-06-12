民眾福利又來啦！北院今起試辦這個東西

2019-06-12 12:17

〔記者溫于德／台北報導〕近年來社會經濟活動變遷及新型態交易出現，導致保險糾紛與金融訴訟案件急遽增加，除增加法官工作負擔外，也導致案件延滯；司法院為強化迅速解決消費者金融爭議，擴大訴訟外紛爭解決（ADR），選定台北地院與財團法人金融消費評議中心合作試辦金融消費爭議案件轉介合作事宜，今天上午正式在北院揭牌啟動。

司法院民事廳長李國增稍早表示，未來諸如金融服務業者的商品、服務與銀行的投資連動債、TRF、信託等，以及保險理賠如一般意外險、交通事故汽車車體險、投資型保單等糾紛，還有證券期貨、股票等，若產生紛爭，經北院為民服務中心受理民眾有關金融消費爭議相關紛爭的訴訟輔導諮詢時，可以將個案轉介至金評中心，由專人專線協助解決紛爭，以有效降低金融消費者處理金融消費爭議案件的成本及時間。

李國增也舉保險糾紛為例，若金評中心認定保險公司應該理賠，且金額在100萬元以下，保險公司不能拒絕，因此，金評中心不僅止於調解，還有仲裁功能，民眾未來不需耗費時間打官司，就能迅速得到保障。

北院庭長姜悌文也說，以2009年連動債爭議案件為例，大部分雖進入法院審理，後來卻出現見解不一情況，但前年發生TRF人民幣遠期契約爭議案件時，金評中心處理290件，成功調成272件，僅有少數案件進入法院審理，可見金融消費案轉介合作機制啟動，有助民眾迅速解決紛爭。

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