撿屍案高院26日宣判 胡睿兒求輕判：是否入監都接受

2019-06-12 12:13

〔記者楊國文／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹丈夫、饒舌男團「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），去年6月被控在孕妻臨盆前去夜店把妹、撿屍性侵，台北地院考量胡已和被害人以40萬元達成和解，依乘機性交罪判2年徒刑。高等法院今辯論終結，胡表示做錯事了，也知錯，請求法官給他一次自新機會，判刑輕一點，會接受判決結果，高院訂6月26日宣判，胡不會到庭聽判。

庭訊後，胡睿兒受訪表示，目前夫妻感情很好，未受此案影響，屆時無論判決結果如何，「它出來什麼結果，就是什麼結果」、「無論將來是否要入獄，我都接受」，做錯事就要去承擔，該負什麼責任就要去負責，不要浪費司法資源，太太也支持他，若判決不用入監，就好好去工作，把這個家撐起來。胡也說，現在酒很少喝，夜店也沒去了。

北檢起訴指出，去年6月17日凌晨，被害女子與2名女性友人，至北市信義區夜店「KLASH」玩，她在舞池中認出胡睿兒是藝人，主動攀談，一起跳舞、喝酒及拍照，凌晨3點左右，她與胡離開夜店，在地下一樓梯間平台，她不勝酒力癱軟在胡的身上，胡將她放倒在地，掀裙欲性侵。

胡擔心被外人發現，又將她拉到後方電梯間的暗處，將她側放，從後方掀裙硬上，女方因搖晃而醉吐，胡才罷手，在一旁自慰，事後獨自離去，凌晨4點半，大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間，向警方報案。

高院上月14日首度開庭，庭訊後，胡睿兒首度打破沈默受訪指出，靜待司法審判，因法院有要求，不便談論案情，最近生活較平淡，大多和太太在家顧小孩，也有寫歌、編曲創作，和政府做一些案子，以不露臉為主，做好自己該做的事。

對於因和前東家東聲唱片公司片面解約，被判賠償62萬元一事，胡睿兒說，「我很感謝前公司的幫助，簽約時太年輕有看沒有懂，很開心有癡情玫瑰花等作品和專輯，前公司對我很好，我很感謝」，希望事情儘快告一段落，不要造成大家困擾。

胡說，和好友玖壹壹團長春風等友人還有聯絡，謝謝他們關心他、替他加油。有了小孩後，他目前生活以在家裡為主，週六、日的家庭日時，會和太太、雙方父母家人一起出遊。高院今第二度開庭，進行言詞辯論，並訂6月26日宣判。

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