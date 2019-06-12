吃藥昏睡後驚覺光屁股 她遭性侵還被逼錄「撤告」光碟

2019-06-12 11:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名女子因逃避前夫糾纏，服用鎮靜藥物後求助曾短暫交往的柯姓男子，未料藥效發作睡著，反而羊入虎口遭柯男性侵，被害人醒來發現光屁股沒穿褲子，陰道又會痛，報警就醫確認遭性侵，憤而提告。但柯男在法院辯稱2人是男女朋友，合意性交，因雙方吵架，女方才告他。並提出女方錄製的一張原諒他的「撤告」光碟為抗辯，但被害人辯稱是被逼錄下光碟，法院一審將柯男依趁機性交罪判刑3年8月。可上訴。

被害女子指控，2016年12月27日凌晨1時許，他因先前被前夫抓姦、砍門等糾紛，被警方通知到案說明，她因此前往曾短暫交往、同居一個月又分手的柯姓男子住處求助討論事情，但因出門前曾服用鎮靜、睡眠障礙藥物，講沒幾句話，藥效發作就陷入昏沈睡眠，遭柯男乘機脫去其下半身衣物性侵。

同日上午10時許被害人醒來，發覺下半身未穿褲子，且陰道口疼痛，旁邊有一團紙巾、聞起來有腥味，遂報警就醫，確認遭性侵後提告，檢方因此將柯男依趁機性交罪起訴。

不過，柯男在庭訊則矢口否認趁機性侵，辯稱2人是男女朋友，合意性交，因雙方吵架，女方才告他。並提出女方錄製的一張原諒他的「撤告」光碟為抗辯。

但被害人則表示，她是被柯男到家踹門，要求撤告，心生畏懼才被照被告指示照稿念錄下撤告光碟。

柯男坦承是遭起訴後，他提議邀被害人錄下該光碟。法院一審因此將柯男依趁機性交罪判刑3年8月。可上訴。

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