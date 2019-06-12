運鈔員監守自盜 挪用ATM現鈔1337萬餘元

2019-06-12 12:58

［記者楊政郡／台中報導］40歲姚男擔任立保保全公司運鈔員，卻迷上賭博欠下大筆債務，竟異想天開，想透過自動提款機每週要補「新鈔匣」機會，拿走部分現金來應急，一週內就「盜取」1530萬餘元，姚「回補」200萬之際，緊急又慌亂中少補6萬9千元，翌日被整鈔中心發現事件而曝光，前後侵占達1337萬2千元，他棄職潛逃後躲在南投被逮，落網時身上僅剩843萬餘元，其餘均還賭債、卡債、投注彩券、網路簽賭花掉了，台中檢方依業務侵占罪起訴。

起訴書指出，姚男2012年開始從事運鈔員工作，負責與搭擋每天循環到各自動提款機補新鈔匣，取回舊鈔匣，然後在ATM上登錄「新鈔匣」內金額，每天都與鈔票為伍。

去年他染上賭博，積欠大筆賭債，竟鋌而走險，企圖利用每天補「新鈔匣」的機會，盜取理面的現鈔，然後再盜新補舊，希望能填補資金缺口。

而運鈔員平常與楊姓搭擋各保管一個感應扣，舉凡開車、開匣、開ATM等，都需兩個感應扣一起使用，達到互相牽制的效果。但搭擋久就熟了，互相牽制功能漸淡，姚藉口怕感應器誤報等理由，就向楊某拿取感應扣，讓他可以上下其手、監守自盜。

今年3月14日他與楊到廣三百貨外ATM補鈔，姚嫌第一次動手腳，從「新鈔匣」中拿走200萬現鈔，而後續到靜和醫院、NOVA英才、NOVA提存、NOVA1F、NOVAB1、廣三1F、OK超市等的ATM，他都已同樣手法，1次拿走50萬餘元致250萬的現鈔。

一週後，第一台廣三百貨外的ATM必須拿回舊鈔匣及補新鈔匣，如果他不即時回補，事件就會曝光，3月21日當天姚嫌可用時間很短，他雖準備200萬現抄回補，慌亂中卻僅補了193萬1千元，接下來又沒機會再接近「舊鈔匣」（且感應扣也被楊拿回），就被直接送進整鈔中心，翌日整鈔中心立即發現短少，向他追問，他就棄職潛逃，帶著身上所有現鈔逃亡。

同月28日在南投縣被捕，身上取出843萬4300元現鈔，而據姚嫌供稱其餘還賭債（不詳）、簽注彩券（約320萬）、網路簽賭（約80萬）、還私人債務（34萬）。

姚嫌落網後後悔不已，說他是鬼迷心竅，以為能一夜致富，迷上網路簽賭，才會鋌而走險，而保全公司也將對他進行民事求償。

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